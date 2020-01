Van asielzoeker tot aanvoerder van Sint-Truiden: de harde weg van Jordan Botaka

Voetballers, ze verdienen royaal hun boterham. Wie dat absoluut gegund is? Jordan Botaka. Want hij heeft de keerzijde van de medaille gezien: gevlucht vanuit Kinshasa, opgegroeid in asielcentra. De STVV-aanvoerder – een Nederlandse Congolees – is nog altijd ‘maar’ 26 jaar en toch lijkt het alsof de man al drie levens achter de rug heeft.