Wayne Rooney leidt Derby County naar zege bij debuut

Wayne Rooney is weer voetballer in Engeland. Hij maakte zijn debuut voor Derby County met een 2-1-zege tegen Barnsley.

In The Championship, de Engelse tweede klasse, speelde Wayne Rooney zijn eerste wedstrijd voor Derby County. De 34-jarige Rooney is pas nu speelgerechtigd omdat hij overkomt van het Amerikaanse DC United. Hij tekende voor anderhalf seizoen als speler-coach. De Nederlander Philip Cocu is de manager.

Foto: AP

Rooney speelde op het middenveld, droeg de aanvoerdersband en speelde met het rugnummer 32, dat verwijst naar zijn sponsor 32Red. Zijn debuut bracht Derby geluk want het versloeg voorlaatste Barnsley met 2-1. Jack Marriott bracht de thuisploeg net voor rust op voorsprong maar in de tweede helft scoorde Elliot Simoes al snel de gelijkmaker. Finaal zorgde Martyn Waghorn voor de 2-1. Rooney speelde de hele wedstrijd. Derby County kon de zege goed gebruiken, want het staat pas zeventiende in The Championship.