Zlatan Ibrahimovic heeft opnieuw voet gezet in Milaan

De supporters van AC Milan hebben weer hoop. Met dank aan Zlatan Ibrahimovic (38). De Zweedse spits zette donderdag onder massale belangstelling voet aan grond in de Italiaanse stad, waar hij tussen 2010 en 2012 al actief was. In 2011 leidde hij de club met 14 doelpunten naar zijn achttiende en tot nu toe laatste landstitel. “Ik wil het stadion weer laten dansen van vreugde. Ik heb altijd gezegd dat dit mijn thuis is”, aldus Zlatan, die bij de Rossoneri een contract tekende voor zes maanden met optie op een seizoen extra.

Milan kent opnieuw een teleurstellend seizoen. Het staat pas elfde in de Serie A, met 21 punten uit 17 wedstrijden. Werk aan de winkel dus voor Ibrahimovic.(vtvn)