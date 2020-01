Minstens acht doden bij raketaanval op internationale luchthaven van Bagdad

Er zijn minstens acht doden gevallen bij een raketaanval in de buurt van de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Er vielen ook verschillende gewonden en twee voertuigen brandden uit, meldt de Iraakse veiligheidsdienst vrijdagochtend.

Drie raketten raakten een konvooi van de militie al-Hashd al-Shaabi in de buurt van de luchtvrachtruimte van de internationale luchthaven. Er waren luide explosies te horen.

De militie vocht in 2017 samen met het Iraakse leger tegen Islamitische Staat (ISIS), maar is gekant tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Irak. Een van de dodelijke slachtoffers is een functionaris van die militie.

De aanval vond drie dagen na de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Bagdad plaats.