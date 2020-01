Algerijnse premier stelt nieuwe regering voor

De Algerijnse eerste minister Abdelaziz Djerad heeft donderdag de samenstelling van zijn regering bekendgemaakt. Verschillende ministers kunnen op post blijven.

Zo blijft Sabri Boukadoum de minister van Buitenlandse Zaken. De voormalige ambassadeur in de Verenigde Naties was in maart aangeduid nadat ex-president Abdelaziz Bouteflika zijn regering verving in een poging om de massale protesten te stoppen. Voorts kan ook Belkacem Zgmati minister blijven. Hij was in juli aangeduid als minister van Justitie.

In de regering zetelen ook enkele ministers die nog in de regering onder leiding van Bouteflika zaten, zoals Abderrahmane Raouia. Hij werd benoemd tot minister van Financiën, wat hij ook al was van 2017 tot maart 2019.

In de 39-koppige regering zitten 5 vrouwelijke ministers, 7 plaatsvervangende ministers en 4 staatssecretarissen. Het jongste lid van de regering is de 26-jarige Yacine Walid, die als plaatsvervangend minister verantwoordelijk is voor start-ups.

Maandenlange protesten

Na de verkiezingen vorige maand had de president, Abdelmadjid Tebboune, Djerad aangeduid als premier. Hij heeft geen directe link met Bouteflika.

De voormalige president moest in april na massale protesten en onder druk van het leger aftreden. Er volgden nieuwe verkiezingen, maar de bevolking verzette zich daartegen omdat ze eerst wilden dat politici uit Bouteflika’s tijdperk opstapten. Ook na de eedaflegging van de nieuwe Algerijnse president kwamen tienduizenden mensen nog op straat in het Noord-Afrikaanse land.