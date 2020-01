Om 6.20 uur meldt De Lijn plots: geen enkele bus of tram in provincie Antwerpen vandaag door staking

Volgens De Lijn zal vandaag geen enkel voertuig uitrijden in de provincie Antwerpen. Dat heeft de vervoermaatschappij op Twitter gemeld om 6.20u. Bij De Lijn voert het personeel al de hele week actie, wat vooral in de grote steden wat hinder veroorzaakte.

Door een staking van dispatch Antwerpen kunnen we de veiligheid niet garanderen.

Daarom zullen alle voertuigen in de provincie Antwerpen niet uitrijden.

De Lijn zoekt naar een oplossing.

Onze excuses voor het ongemak.#DeLijn — De Lijn (@delijn) January 3, 2020

Schandalig van @delijn deze week... Ik snap stakingen, maar dit is gewoon alles lam leggen en de gewone burgers zijn hier slachtoffer van. #Antwerpen #dispatch — S?R? (@SaraSleegers) January 3, 2020

Hoe regel ik dat voor men werk, kan moeilijk verlof nemen hiervoor is belachelijk. — Cindy77 (@Cindy7713665439) January 3, 2020

Ook in Gent zijn er opnieuw problemen. Daar rijden heel wat lijnen met een verminderde frequentie, Lijn 17 is afgeschaft vandaag.

Er wordt al de hele week gestaakt bij De Lijn. Het was vakbond ACOD die de actie lanceerde. Dat leidde deze week vooral tot problemen in grotere steden als Gent en Antwerpen. “We vragen geen euro extra, we vragen enkel dat de directie eens ernstig komt luisteren naar de problemen waarmee de personeelsleden van De Lijn dagelijks kampen” zei Rita Coeck, algemeen secretaris van ACOD, eerder deze wee. Volgens haar is er maar één verantwoordelijke voor de staking: de directie van De Lijn, met directeur-generaal Roger Kesteloot op kop. “Als hij de voorbije weken een beetje meer moeite had gedaan, en enkele data had geprikt om ter plaatse te komen luisteren, dan was het nooit zover gekomen.”