Handelaars verwachten matige solden: “Tenzij er nog winters weer komt”

De solden gaan vrijdag van start, met gematigde verwachtingen bij de modehandelandelaars. Gemiddeld wordt de soldenverkoop 2,4 procent lager geschat in vergelijking met de winterkoopjes vorig jaar, bleek vorige week uit een rondvraag van de Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en Unizo. Opdat de solden echt succesvol zouden worden, hopen de handelaars nog op winters weer, aldus NSZ.

Zowat 67 procent van de handelaars geeft aan dat ze dezelfde soldenverkoop verwachten als in januari 2019, 28 procent denkt minder te zullen verkopen. Gemiddeld starten zelfstandige modedetaillisten met 30 procent korting.

Minder dan de helft van de modewinkeliers (43 procent) geeft aan dat ze dit winterseizoen minder verkocht hebben dan vorig jaar, terwijl 35 procent aangeeft evenveel verkocht te hebben. En 22 procent van de modehandelaars gaf aan beter verkocht te hebben.

Net zoals de vorige jaren speelt het warme najaarsweer de winterverkoop parten. Meer dan de helft van de modehandelaars geeft aan hiermee rekening gehouden te hebben door hun aankooppatroon bij te stellen. Zo starten ze de solden met minder stock.

“De voortdurende kortingacties het hele jaar door maken ook dat een bepaalde groep consumenten van korting naar korting holt, wat de omzet bij moderetailers doet dalen”, zegt Isolde Delanghe van Mode Unie. “Gelukkig zien we ook dat een groeiende groep consumenten zich bewust wordt van het feit dat dergelijke negatieve prijsspiraal nefast is voor het diverse modelandschap. Zij zetten bewust in op Winkelhieren en vinden het kennen van een correcte prijs belangrijk.”

Volgens een onderzoek van NSZ bij 556 kleding- en schoenwinkels ligt er zowat 4 procent meer in de rekken dan vorig jaar. Volgens NSZ is dat geen goede zaak omdat de winkels al een stuk minder hebben aangekocht dan vorig jaar. Ook NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws verwijst naar het toegenomen aantal actiedagen. “Dat is leuk voor de klanten maar het geeft heel wat problemen bij de uitbaters van kleding- en schoenenwinkels. Hun marges zijn al niet zeer hoog, waardoor ze nog amper iets verdienen. Dat knijpt de sector steeds verder dood.