Oplossing in de maak voor overbodige Gentse verdediger: Bronn op weg naar Metz

Dylan Bronn is op weg naar de uitgang bij AA Gent. Foto: Photo News

AA Gent is bijna verlost van Dylan Bronn. En omgekeerd. De Tunesische verdediger staat op het punt de Buffalo’s in te ruilen voor het Franse FC Metz. Beide clubs zijn volgens Franse media in verregaande onderhandeling om de speler definitief te transfereren.

Bronn vertoeft al een tijd in de B-kern van AA Gent. Zijn laatste basisplaats dateert van begin oktober toen hij op het veld van Club Brugge (4-0-nederlaag) een belabberde prestatie afleverde. Bronn maakte in 2017 de overstap van FC Niort naar Gent. Eerder genoot hij ook al interesse van Eintracht Frankfurt, AS Monaco en FC Köln.