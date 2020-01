Wie is Qassem Soleimani, de Iraanse generaal die moest sterven van Trump?

Qassem Soleimani (62), de geliquideerde topman van het Iraanse leger, was razend populair in eigen land, ging zelf voorop in de strijd tegen ISIS en genoot een ongekend respect van zijn troepen. Toch had Amerikaans president Barack Obama hem destijds ook al op zijn lijstje met vijanden gezet. Wie is de man die moest sterven van Donald Trump?