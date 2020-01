Dembélé krijgt Van Bronckhorst als trainer bij Chinese club

Guangzhou R&F. Dat is de nieuwe uitdaging van Giovanni van Bronckhorst (44). De gewezen Oranje-international scheidde afgelopen zomer van Feyenoord en kiest nu dus voor een Chinees avontuur. Bij Guangzhou R&F wordt de Nederlander coach van o.m. Mousa Dembélé.

Ook assistent Jean-Paul van Gastel trekt mee naar China. Hij en van Bronckhorst ondertekenen er volgens diverse Nederlandse media vrijdag een meerjarig miljoenencontract bij het nummer twaalf in de laatste editie van de Super League. Huidig trainer Dragan Stojkovic moet vertrekken.

Van Bronckhorst startte zijn carrière als hoofdcoach in 2015 bij Feyenoord, de club van zijn hart. In 2017 loodste hij de Rotterdammers naar een eerste landstitel in achttien jaar.