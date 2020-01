Iraanse leiders dreigen met wraak, militieleiders roepen strijders op zich klaar te houden

Iran en de “vrije naties van de regio” zullen de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani wreken. Dat zegt de Iraanse president Hassan Rohani, na de dodelijke Amerikaanse aanval op het konvooi van Soleimani. Daarbij kwam ook de militieleider Abu Mahdi al-Mohandis om het leven. Een commandant van de pro-Iraanse coalitie in Irak, heeft vrijdag “alle strijders” opgeroepen “zich klaar te houden’.

“Er bestaat geen enkele twijfel over het feit dat de grootse natie van Iran en de andere vrije naties van de regio hun wraak zullen nemen op het misdadige Amerika voor deze vreselijke moord”, aldus Rohani, in een persbericht op de website van de overheid.

De generaal kwam om het leven in een Amerikaanse luchtaanval in Bagdad. Het Pentagon maakte bekend dat de Amerikaanse president Donald Trump het bevel gegeven om Soleimani te “doden”. Iran kondigde ook onmiddellijk aan de dood van de generaal te zullen wreken.

Stupiditeit

De Iraanse hoogste leider ayatollah Ali Khamenei heeft vrijdag laten weten dat de dood van zijn machtige generaal Qassem Soleimani gewraakt zal worden. Hij riep ook op tot drie dagen van nationale rouw in het land. “Hij is een martelaar geworden door zijn onvermoeibaar werk gedurende al die jaren. (...) Als God dat wil zal zijn werk hier niet stoppen en er wacht de criminelen die zijn bloed, en dat van andere martelaars, aan hun handen hebben een meedogenloze wraak”, aldus Khamenei op Twitter.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zei dan weer dat de dood van Soleimani de weerstand tegen de VS en Israël in de wereld zal versterken. “De brutaliteit en stupiditeit van Amerikaanse terroristische krachten zullen zonder twijfel met het doden van generaal Soleimani de boom van verzet in de regio en in de wereld versterken”, zei hij volgens persbureau Reuters.

Gewapende confrontatie

Qais al-Khazali, een commandant van de pro-Iraanse coalitie in Irak, heeft vrijdag “alle strijders” opgeroepen “zich klaar te houden”. De belangrijke Iraakse sjiitische leider Muqtada al-Sadr heeft vrijdag dan weer de strijders van het vroegere Mahdi-leger opdracht gegeven zich paraat te houden.

“Dat alle verzetsstrijders zich klaar houden, want wat ons wacht, is een nabije verovering en een grote overwinning”, aldus Khazali, leider van Asa’ib Ahl al-Haq, een van de belangrijkste facties binnen al-Hashd al-Shaabi, de koepelorganisatie van pro-Iraanse milities in Irak. Het Franse persagentschap AFP kon daarover een manuscript inzien.

Met zijn oproep reactiveerde Muqtada al-Sadr dan weer de militie die officieel al meer dan een decennium ontbonden was en angst zaaide onder de rangen van de Amerikaanse soldaten in Irak. Al-Sadr deed zijn aankondiging op Twitter, enkele uren na de dood van Soleimani.

Volgens het financieel nieuwsagentschap Bloomberg doet de dood van Soleimani vrezen dat de oplopende spanningen tussen de VS en Iran tot een gewapende confrontatie kunnen leiden, waarin andere landen makkelijk kunnen worden meegesleurd. De spanningen lopen al maanden op en worden bemoeilijkt door de protesten in Irak en Iran. Soleimani leidde de Quds-troepen van de Iraanse Revolutionaire Garde.