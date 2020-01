VS roepen burgers op Irak onmiddellijk te verlaten

De Verenigde Staten roepen hun burgers op om Irak onmiddellijk te verlaten. De oproep van de Amerikaanse ambassade in Bagdad volgt na de Amerikaanse luchtaanval in de Iraakse hoofdstad waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani is gedood.

De ambassade roept de Amerikanen in Irak op om per vliegtuig het land te verlaten indien mogelijk, of anders Irak te verlaten over land.

De voornaamste grensposten van Irak leiden naar Iran en Syrië. Er bestaan ook grensovergangen naar Saoedi-Arabië en Turkije.