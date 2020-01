8 op de 10 denken aan jobwissel in 2020

Een nieuwe job blijkt een populair voornemen voor 2020. Een survey in meer dan 150 landen van rekruteringsexpert Hays toont aan dat 80% van de respondenten de intentie heeft om in 2020 van job te veranderen. Voordelen, opleidings- en doorgroeimogelijkheden wegen door in die beslissing.

Rekruteringsbureau Hays bevroeg in een internationale survey de intentie van professionals om van job te willen switchen in 2020. Maar liefst 80% van alle 5.500 respondenten geeft aan een jobwissel te plannen. Hiervan geeft 40% toe uitgekeken te zijn op de huidige functie. Meer dan 1 op de 5 (22%) ervaart onvoldoende groei qua opleiding en loopbaan, en wil daarom veranderen. 13% van de professionals is dan weer ontevreden over hun huidige salaris en voordelenpakket.

Tijd voor verandering

Respondenten die niet op zoek zijn naar een nieuwe baan (11%), geven aan dat ze toch een jobwissel overwegen indien ze betere loonvoorwaarden zouden krijgen (32%), als er meer variatie of uitdaging is in de potentiële rol (23%), en als betere opleidings- en doorgroeimogelijkheden aangeboden worden (22%).

"De bevindingen van de enquête tonen aan dat een groot aantal professionals heeft besloten dat het tijd is voor verandering”, verduidelijkt Robby Vanuxem, Managing Director bij Hays, de resultaten. “Het nieuwe jaar biedt de perfecte gelegenheid daarvoor. Het is echter belangrijk dat je niet meteen in je zoekopdracht springt zonder na te denken over wat je wilt in je volgende job. Zorg ervoor dat je de juiste stappen neemt: update je cv en werk je social media-profielen bij.”

