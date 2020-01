Man die nog vier jaar cel moet uitzitten, meldt zich in boevenpak bij Nederlandse politie

Een man die nog vier jaar de gevangenis in moest, is zichzelf gaan aangeven in een politiekantoor in Arnhem. Hij deed dat in een, op z’n zachtst gezegd, opvallende outfit.

De man liep het commissariaat in, gehuld in een boevenpak. Hij had een zak van supermarkt Albert Heijn bij met daarin z’n gewone kleren. De politie moest er erg om lachen en postte de man op het eigen Instagramprofiel. “Hoe geniaal! Deze man kwam zich aan het politiebureau melden, omdat hij nog 1.429 dagen moet zitten”, schreef een agent erbij.

Waarvoor de man veroordeeld werd, is niet duidelijk.