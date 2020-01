Geen enkele bus of tram in provincie Antwerpen vandaag: handvol stakers legt De Lijn onaangekondigd volledig plat

Er is vrijdagochtend, op de laatste dag van de staking van ACOD bij De Lijn, geen enkele tram of bus kunnen uitrijden in de provincie Antwerpen. Dat heeft de vervoermaatschappij op Twitter gemeld om 6.20 uur. De Lijn kan de veiligheid niet garanderen omdat door ze niet aan de slag zijn gegaan bij de dispatch. Dat is de ploeg die alle bussen en trams aanstuurt, die ’s ochtends uit een zestal personen bestaat. Er was hinder verwacht door de staking, maar het stilvallen van al het bus- en tramverkeer komt onverwacht.

“Door een staking van dispatch Antwerpen kunnen we de veiligheid niet garanderen. Daarom zullen alle voertuigen in de provincie Antwerpen niet uitrijden. De Lijn zoekt naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak”, klonk het bericht vrijdagmorgen op Twitter.

De dispatch, in de ochtendploeg een zestal mensen, is de dienst die het overzicht houdt over alle bussen en trams die op de baan zijn. Als daar niemand aanwezig is, mogen de chauffeurs niet aan de slag gaan.

Nog nooit gebeurd

De hinder zal zeker nog tot de middag aanhouden. “De Lijn is heel naarstig aan het zoeken naar een oplossing en hoopt zo snel mogelijk een deel van de exploitatie opnieuw te starten”, aldus woordvoerster Annelies Meynaerts.

Volgens Geert Vermunicht van het ACOD is het in Antwerpen nog nooit gebeurd dat de dispatching het werk neerlegt. “Eigenlijk voert enkel ACOD actie, maar ook de achterban van de andere bonden heeft zich aangesloten.”

LEES OOK. Handelaars verwachten matige solden: “Tenzij er nog winters weer komt”

Vrijdagmorgen reden toch enkele bussen uit, vermoedelijk van onderaannemingen van De Lijn. Die buschauffeurs waren mogelijk nog niet op de hoogte van de staking, maar intussen zouden alle bussen op stal staan.

In alle andere Vlaamse provincies is de hinder door de staking kleiner. Alleen in de provincie Antwerpen ligt de volledige dienstregeling stil.

Eerste soldendag

Vandaag is ook de eerste dag van de koopjesperiode. De handelaars hadden sowieso maar matige verwachtingen. Het stilvallen van het volledige bus- en tramverkeer in de provincie zorgt nu voor een valse start van de solden in Antwerpen. “Vandaag en ook het hele weekend zijn een belangrijk moment voor onze kleine ondernemers”, klinkt het bij zelfstandigensyndicaat NSZ Antwerpen. “De solden gaan van start en traditioneel starten dan pas heel wat zelfstandige kleinhandelaars met hun afprijzingen.”

De staking gooit niet alleen roet in het eten van de kleinhandelaars, maar volgens regiodirecteur Nico Volckeryck zullen de bonden van De Lijn op deze manier ook weinig sympathie vinden bij de gewone burgers. “Solidariteit vragen voor een actie die de belangen van onze KMO’s in het gedrang brengt, werkt niet.”

LEES OOK. Waar, wanneer en wat: met deze tips doe je de beste koopjes tijdens de solden (+)

“We willen ons dan ook excuseren naar de reizigers toe, maar dit is ook een noodkreet van de dispatch”, aldus Vermunicht van het ACOD op Radio 1. Volgens de vakbond is de werkdruk op de dienst veel te hoog. “Er zijn verschillende taken naar hen doorgeschoven door de reorganisatie. Er moet dringend iets veranderen, want de werkdruk is te hoog. De emmer is overgelopen, het is niet vijf voor twaalf, maar vijf na twaalf.”

Wie wil nagaan of zijn bus of tram rijdt, kan de realtime informatie raadplegen op de website en in de app, meldt De Lijn nog.

Meer info op de website van De Lijn.