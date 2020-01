Verhuurders schuiven lasten steeds vaker door naar makelaars: “Mensen willen wel verhuren, maar niet met praktische kant bezig zijn”

Steeds meer vastgoedeigenaars laten het verhuren van hun woning over aan makelaars. Daardoor moeten ze zich weinig aantrekken van wanbetalers, lekken in huis of het vinden van een huurder. Ook het verhuren van privéwoningen aan sociale verhuurkantoren, die er mensen met een leefloon in laten wonen, zit sterk in de lift.