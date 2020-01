Zes maanden geleden nog bij Charleroi, nu genoemd bij Real Madrid: Marca plaatst Osimhen op de cover

Het gaat hard, bijzonder hard voor Victor Osimhen (21). De Nigeriaanse spits stond vorig seizoen nog in de ploeg van Charleroi, maar prijkt na een bijzonder sterk debuut bij Lille nu op de voorpagina van Marca. De Spaanse krant weet immers dat Real Madrid de aanvaller wil binnenhalen.

Tien goals in de Ligue 1, eentje in de beker, twee in de Champions League. En dat op een totaal van 24 matchen. Lang niet slecht, de statistieken van Victor Osimhen in zijn eerste halve seizoen bij het Franse Lille. De spits maakte vorige zomer de overstap van Charleroi voor een slordige twaalf miljoen euro, maar lijkt nu al een veelvoud van dat bedrag waard te zijn. Zijn marktwaarde wordt alvast geschat op dertig miljoen euro. Leuk nieuws voor Charleroi dat bij een latere transfer nog recht heeft op een doorverkooppercentage van 15 procent.

Osimhen (r.) prijkt deze vrijdag op de cover van Marca. Foto: Marca

Drie spelers van Lille in het vizier

Een bedrag dat Real Madrid zou willen neertellen, althans volgens het gerenommeerde Marca. De Spaanse krant weet dat De Koninklijke geïnteresseerd is in drie spelers van Lille: Boubakary Soumare, Gabriel en dus ook Osimhen. Volgens Marca zou naast Real ook Barcelona en Liverpool voorzichtige interesse tonen in de voormalige Carolo.