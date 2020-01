Hasselaar pikt het niet dat hij uit online games gegooid wordt, organiseert cyberaanvallen en riskeert nu tien maanden cel

Hasselt - De openbare aanklager heeft vrijdag voor de Hasseltse correctionele rechtbank een celstraf van tien maanden en een boete gevraagd voor een dertiger uit Hasselt wegens het uitvoeren van cyberaanvallen.

De man pikte het niet langer dat hij tijdens onlinegaming door anderen uit het spel werd gegooid. Hij was dat beu en maakte vervolgens gebruik van de website webstresser.org om de cyberaanvallen te lanceren.

Justitie in Nederland voerde een onderzoek naar webstresser.org en daaruit bleek dat er ook gebruikers in België waren, onder meer in de provincie Limburg. De Nederlandse autoriteiten deelden die informatie met het parket van Limburg.

649 aanvallen

De Hasselaar bleek een paar keer een maandabonnement te hebben afgesloten. “Nemesis28” was zijn pseudoniem op de bewuste website. Er waren in totaal 649 aanvallen uitgevoerd en veertien keer was er in België een doelwit.

“In 2018 werd bij de man een huiszoeking uitgevoerd. Initieel wilde ik een werkstraf vorderen, maar de beklaagde is hier niet aanwezig. Daarom vorder ik een celstraf van tien maanden en een boete van 26 euro”, aldus de openbare aanklager vrijdag.

De rechtbank doet op 7 februari uitspraak.