België past reisadvies voor Australië aan

Ons land heeft vandaag, vrijdag, het reisadvies voor Australië aangepast. Het ministerie adviseert alleen noodzakelijke reizen richting de staat New South Wales, met Sydney als hoofdstad, te maken. Australië wordt sinds begin november geteisterd door hevige bosbranden. In sommige delen is de noodtoestand uitgeroepen.

Vooral de oost- en zuidkust van Australië zijn zwaar getroffen, met name de staten New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania en Queensland. Maar ook in andere delen van Australië woeden er momenteel bosbranden die al meer dan één miljoen hectare land verwoest hebben met inbegrip van vakantiedorpen, nationale parken en natuurgebieden.

In sommige delen van het land is de noodtoestand uitgeroepen. Die duurt voorlopig van vandaag 3 januari tot 9 januari. Tienduizenden toeristen en bewoners van New South Wales worden geëvacueerd. Komend weekend stijgt de temperatuur naar verwachting tot boven de 40 graden. Gecombineerd met harde wind levert dat een groot gevaar op voor verdere uitbreiding van de bosbranden.

“In sommigen getroffen gebieden hebben de hulpdiensten de inwoners opgeroepen om hun huizen dringend te evacueren, omdat de brandweer niet overal kan ingrijpen. Er zijn ook grote zones afgebakend in New South Wales waarvan gevraagd wordt dat toeristen er niet langer naartoe zouden reizen”, zegt de FOD Buitenlandse Zaken.

“Als u zich in een risicozone bevindt, is het absoluut noodzakelijk om op de hoogte te blijven van de gevaren en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen. Er heerst bijvoorbeeld op vele plaatsen een algemeen verbod om vuur te maken. De lokale overheid kan ook de toegang tot nationale parken beperken, snelwegen sluiten en rampgebieden evacueren.”

Luchtkwaliteit

De branden hebben ook grote gevolgen voor de luchtkwaliteit: grote rookwolken worden door de wind gedreven naar gebieden die niet onmiddellijk getroffen zijn door bosbranden. De stedelijke agglomeraties van Canberra, Sydney en Melbourne zijn geen uitzondering. De luchtkwaliteit kan er meerdere dagen na elkaar zeer slecht zijn en gevaarlijk voor ouderen, kinderen en mensen met longaandoeningen.

Wie toch naar Australië zou reizen, maar ook naar eender welk ander land, registreert zich best vooraf op travellersonline via https://travellersonline.diplomatie.be. Zo weet de FOD Buitenlandse Zaken in geval van nood hoeveel landgenoten zich waar bevinden.

LEES OOK. Verbijsterende beelden: brandweer moet schuilen voor vuurzee