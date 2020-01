Match in Spaanse tweede klasse gaat niet door wegens… griepepidemie

Geen Real Zaragoza - Sporting Gijon vanavond. Niet wegens overvloedige regenval of problemen met de veiligheid, wel omdat de bezoekers kampen met elf afwezigen. De reden? Ze hebben allemaal de griep.

Beetje gek: donderdag had Sporting Gijon al aan de Spaanse voetbalbond (RFEF) gevraagd om de wedstrijd tegen Real Zaragoza uit te stellen omdat ze met een volledig elftal zieken zaten, maar aangezien een snelle beslissing van de bond uitbleef, zag de club zich genoodzaakt om toch alvast af te reizen. Gijon huurde dan maar een extra bus in zodat het de zieken apart kon vervoeren en de andere spelers niet besmet konden worden. Voor het geval er alsnog gespeeld moest worden.

Dat zou uiteindelijk niet het geval geweest zijn. Donderdagavond kwam de Spaanse voetbalbond met het bericht dat de wedstrijd uitgesteld zou worden. Niet geheel naar de zin van de thuisploeg die de RFEF meteen opriep om met de hulp van onafhankelijke artsen na te gaan of de spelers van Gijon wel echt ziek zijn. “Maar verder aanvaarden we de beslissing van de bond”, klonk het in een mededeling. Alle partijen kijken nu uit naar een nieuwe datum. De selectie van Gijon is ondertussen alweer thuis, klaar om uit te zieken.