Een jaar ongeslagen: Liverpool steekt ‘The Invincibles’ van Arsenal en het beste Manchester United van Alex Ferguson naar de Premier League-kroon

Na de overwinning tegen Sheffield precies 1 jaar ongeslagen in competitieverband en 58 op 60 in de Premier League: Liverpool raast als een sneltrein door Engeland. Eerste achtervolger moet Leicester al 13 punten goedmaken, Manchester City volgt op 14 punten en voor Chelsea gaapt een kloof van 22 punten. The Reds hebben zelfs nog een match te goed. Zien we het beste Premier League-elftal ooit aan het werk?