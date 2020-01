“Brokkelbrug” over E313 in Wommelgem ook na kerstvakantie nog afgesloten

Wommelgem - In Wommelgem blijft de brug van de Wijnegemsteenweg ook na de kerstvakantie nog voor onbepaalde duur afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer, nadat er eind december stukken beton afbrokkelden en op de onderliggende E313 terechtkwamen. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Er zullen nog bijkomende inspecties worden gedaan en op basis daarvan wordt de situatie weldra herbekeken. Een termijn voor de heropening is er dus nog niet.

Foto: BELGA

Op de E313 zelf ondervindt het verkeer momenteel geen hinder meer van de problemen met de brug, maar voor het lokale verkeer van en naar Wommelgem is er sinds het afsluiten van de brug wel een belangrijke invalsweg weggevallen. Dat blijft ook na de kerstvakantie tot nader order het geval. Fietsers mogen wel gewoon over de brug rijden, aangezien het afsluiten enkel bedoeld is om verdere afbrokkeling van het beton door trillingen te voorkomen.

De brug van de Wijnegemsteenweg staat al langer op de lijst van bruggen die AWV extra in de gaten houdt en prioritair wil aanpakken omdat ze versleten zijn. Ze zou in 2022 sowieso worden afgebroken en vervangen, maar het is niet duidelijk of dat nu al vroeger zal kunnen gebeuren.