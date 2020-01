Slachtoffer schietpartij door te luide werken aan huis overleden: “Dader achtervolgde man en loste tweede reeks schoten”

Een man die maandag in Marchienne-au-Pont door zijn buur werd neergeschoten, is aan zijn verwondingen bezweken, zo heeft de zus van het slachtoffer vrijdag bevestigd. De schutter werd maandag al aangehouden wegens poging tot moord en inbreuk op de wapenwetgeving.

Jean-Yves Wargnies werd maandagmorgen meermaals door zijn buurman beschoten. De dader was naar eigen zeggen tilt geslagen door het lawaai van werkzaamheden die Wargnies aan zijn huis uitvoerde, zo preciseerde het parket van Henegouwen. “Blijkbaar gaat het om een conflict tussen buren dat al een tijd aan de gang was. De verdachte zegt dat hij de politie al had opgeroepen om de overlast vast te stellen”, aldus Sandrine Vairon, procureur van Charleroi.

De dader, een zestiger, ging maandag naar zijn buurman om hem te vragen op te houden met het lawaai. Dan keerde hij naar huis terug om een pistool halen. Een eerste schot trof Wargnies niet. De schutter klom dan op een ladder naar het dak, waar Wargnies zich bevond. “Er is een reeks schoten afgevuurd en het slachtoffer werd aan een been geraakt voordat hij kon weglopen”, legde het parket uit. De dader bekende dat hij zijn slachtoffer achtervolgde en een tweede reeks schoten afvuurde, waarbij de buurman aan het hoofd geraakt werd.

De verdachte zou vrijdag voor de raadkamer van Charleroi verschijnen.