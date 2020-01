Stagedagboek Charleroi. Zebra’s trekken op winterstage naar Valencia

Charleroi is bezig aan een uitstekend seizoen. De Zebra’s staan voorlopig tweede in het klassement en strijden volop voor een plekje in Play-off 1. Van 4 tot en met 11 januari trekken de troepen van Karim Belhocine naar het Spaanse Valencia. Voorlopig zijn er nog geen oefenmatchen bekend. Bram Van Vaerenbergh volgt voor u al het nieuws op de voet.