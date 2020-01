Donald Trump stuurt cryptische tweet: “Iran won nog nooit een oorlog, maar verloor nog nooit een onderhandeling”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een eerste directe, weliswaar cryptische tweet commentaar gegeven over zijn beslissing voor de Amerikaanse luchtaanval in Bagdad. “Iran won nog nooit een oorlog, maar verloor nog nooit een onderhandeling”, aldus de Amerikaanse president, zonder verdere verduidelijking.

Eerder had Trump al een foto van de Amerikaanse vlag getweet en berichten van andere Twitter-gebruikers gedeeld, zoals ook de oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Amerikaanse burgers om Irak te verlaten.

Volgens de Amerikaanse zender CNN kan de opmerking van Trump wijzen naar het akkoord over het Iraanse kernprogramma, dat zijn voorganger Barack Obama met Teheran had onderhandeld.

(lees verder onder de tweets)

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Mike Pompeo: “We willen geen oorlog met Iran”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zegt dat het uitschakelen van de Iraanse topgeneraal Soleimani “de voorwaarden schept om de spanningen in de regio te doen afnemen”. Dat zei hij in een gesprek met Fox News. “Wij willen geen oorlog met Iran”, aldus Pompeo. “Maar we gaan ook niet in een hoekje zitten kijken hoe Iran de spanningen opdrijft en Amerikaanse levens in gevaar brengt.”

De minister van Buitenlandse Zaken zei dat de VS zich lang “terughoudend” hebben opgesteld tegenover de tientallen aanvallen die Iran of bondgenoten van Iran uitvoerde tegen Amerikaanse doelwitten. Maar nu moest er volgens de VS-minister actie worden ondernomen om verdere escalatie te voorkomen.

Soleimani heeft volgens Pompei “het bloed van honderden Amerikanen” aan zijn handen en zou van plan geweest zijn een nieuwe grote aanval uit te voeren tegen Amerikanen, van wie ook veel moslims of mensen uit andere landen het slachtoffer zouden zijn geworden.

Pompeo hoopt dat Iran de spanningen zal doen afnemen en zich als een “normaal” land zal gedragen. “Mochten ze dat niet doen, dan weet ik dat president Trump en de hele Amerikaanse regering bereid zijn om gepast te antwoorden”, aldus Pompeo

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Foto: AFP

“Precisieschot”

Bij de Amerikaanse luchtaanval nabij de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad kwam de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven. Hij was de leider van Quds-brigades van de Iraanse Revolutionaire Garde.

De aanval is uitgevoerd door een drone. Volgens een Amerikaanse legerfunctionaris zijn de twee voertuigen van het konvooi met de generaal, volledig verwoest en ging het om een “precisieschot”.

De verantwoordelijke, die anoniem wou blijven, zei ook dat 750 bijkomende Amerikaanse soldaten zijn aangekomen in Bagdad om de veiligheid van de Amerikaanse ambassade daar te verzekeren.