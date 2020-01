Tweelingen klappen uit de biecht: “Mijn zus deed alsof ze mij was bij mijn lief”

2020, dat is een tweelingjaar. Twee van twintig, naast elkaar. En dus gingen wij op zoek naar dé belichaming van het magische jaar dat net begonnen is. Lisa en Laura, Tille en Rhode zijn even oud, ze zien er hetzelfde uit. En worden twintig, twee keer, in 2020. Maar hoe zit dat nu eigenlijk bij identieke tweelingen? Lijken ze écht zoveel op elkaar? Hebben ze een eigen taal? En wat gebeurt er als ze elkaars plaats innemen? Wij vroegen het hen.