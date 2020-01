PODCAST. De sleeper cell in Wilrijk: hoe een koppel vijftien jaar onder de radar bleef om dan toe te slaan

Na de dood van generaal Soleimani dreigt het conflict met Iran te escaleren. Een conflict dat zich niet beperkt tot het Midden-Oosten, maar waarvan de tentakels zich verspreiden over de hele wereld, ook tot bij ons. Dat blijkt uit het verhaal van de slapende terreurcel uit Wilrijk. Daar, langs de A12, woonde een koppel Iraniërs die van plan waren een aanslag te plegen. In 2018 werden ze net op tijd ontmaskerd en gearresteerd.

Onze reporter Pieter Huyberechts beet zich vast in het dossier, en ontdekte hoe het spoor naar de opdrachtgevers loopt tot in Teheran, en de hoogste echelons van de Iraanse staat. Zijn verhaal verscheen onlangs in onze weekendbijlage NU, en we maakten er ook een spannende podcast van. Beluister hier het intrigerende verhaal van de Iraanse sleeper cell uit Wilrijk.

LEES OOK. Het koppel uit Wilrijk dat vijftien jaar onder de radar bleef om dan toe te slaan

LEES OOK. Buurvrouw en beste vriendin van terreurkoppel uit Wilrijk getuigen: “Jaren hebben we samen wijn gedronken en Playstation gespeeld. Nooit heb ik iets gemerkt”