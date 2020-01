Opnieuw geen bussen en trams in Gent na 20 uur

Gent - Op de laatste van vijf dagen staking door de socialistische vakbond bij De Lijn, is de hinder aanzienlijk. In een nieuwe update zegt de vervoersmaatschappij dat er na 20 uur opnieuw geen bussen en trams meer zullen rijden in Gent.

De grootste hinder is er in de provincie Antwerpen, waar de hele dag nagenoeg geen bussen en trams van De Lijn rijden door een staking in de dispatching. Maar ook elders in Vlaanderen is de hinder aanzienlijk.

In Oost-Vlaanderen is er op de streeklijnen lichte hinder, maar in Gent rijden de bussen en trams minder frequent en stopt het verkeer om 20 uur. Lijn 17 tussen Drongen en Oostakker rijdt niet. Ook het nachtnet zal licht verstoord zijn.

In West-Vlaanderen wordt volgens De Lijn een kleine helft van de ritten niet gereden. In Vlaams-Brabant is er hinder op alle lijnen en in Limburg tot slot is er maar zeer lichte hinder, zegt De Lijn.