Opnieuw briefkaart met kiwisticker bezorgd door Bpost: “Goedkoper dan priorzegel en meer vitamientjes”

Door de feestdagen was ze iets langer onderweg dan normaal, maar deze week is door Bpost opnieuw een briefkaart bezorgd die niet gefrankeerd was met een postzegel, maar met de sticker van een kiwi. “Het wordt blijkbaar een trend”, reageert Bpost.

De briefkaart in kwestie werd op vrijdag 27 december gepost in Diksmuide door Andy Vermaut. Op 2 januari bereikte die de bestemmeling in Balegem. “Tegelijkertijd verstuurde ik ook een briefkaart met priorzegel. Daarvan heb ik nog niks gehoord”, zegt Vermaut.

Vermaut: “Het doet me echt deugd dat Bpost niks aanrekent voor mensen die graag fruit eten, en dat die brieven ook nog eerder aankomen dan met een priorzegel. Voor de priorzegel betaalde ik bovendien 0,97 euro, voor de kiwi slechts 0,69 euro. Het komt dus 28 cent goedkoper uit door de sticker van een kiwi te gebruiken, en je hebt er ook nog vitamientjes bij. Een prachtig kerstgebaar van Bpost.”

De West-Vlaming verstuurde overigens niet alleen een briefkaart met een sticker van een kiwi (een gele kiwi van het merk Zespri, om precies te zijn). In totaal verstuurde hij maar liefst achttien briefkaarten. “Daarvoor gebruikte ik de stickers van conferenceperen en van bananen van Chiquita en Bonita”, vervolgt Vermaut. Vooralsnog met minder succes, echter, want die briefkaarten werden volgens hem nog niet afgeleverd.

“Nieuwjaarsmirakel”

Bij Bpost kunnen ze niet echt lachen met de stunt. “Het wordt blijkbaar een trend om brieven met kiwistickers te versturen”, zegt Bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. “De vorige keer dat het iemand lukte, rond Kerstmis, heb ik het een kerstmirakel genoemd. Dus nu kunnen we spreken van een nieuwjaarsmirakel.”

Van Mierlo: “Het zou natuurlijk niet mogen gebeuren dat een brief zonder postzegel toch besteld wordt, maar we hebben de afgelopen weken heel erg onze best gedaan om alle brieven en pakjes op tijd te bezorgen. Rond Kerstmis is het altijd ontzettend druk, en dan kan er al eens een foutje gemaakt worden.”

Wanneer Bpost ontdekt dat een brief niet correct gefrankeerd is, stuurt ze die terug naar de afzender. Is de afzender niet bekend, dan wordt het poststuk toch naar de bestemmeling gestuurd, maar dan moet die wel de portokosten ophoesten.