Rockzanger wordt weer voetballer: Italiaanse badboy keert na vier jaar terug

Kent u Pablo Daniel Osvaldo nog? De Italiaan was een toptalent maar schopte bij elke club waar hij voor speelde keet, koos dan maar voor een carrière als rockzanger maar tekende nu toch na vier jaar zolder spelen een profcontract in Argentinië.

Het is op zijn minst opmerkelijk. Het Argentijnse Banfield, zestiende in de Argentijnse Super Liga, kondigde de komst van een nieuwe speler aan: Dani Osvaldo. De 33-jarige Italiaan (maar geboren in Buenos Aires) had vier jaar geleden het voetbal nochtans vaarwel gezegd. Na een zoveelste schandaal. Maar hij tekende nu toch weer een contract tot het einde van het seizoen. Hij had een goed gesprek met coach Julio César Falconi en die wil hem nog een kans geven.

Foto: BELGAIMAGE

In 2016 had hij bij Boca Juniors, zijn laatste club,zich vooral laten opmerken door schandaaltjes: vechtpartijen met fans, pikante selfies en pronken met sigaretten. Waarna zijn carrière over leek. Want ook bij vorige clubs als Inter en Southampton bakte de spits het bruin. In Milaan ruziede hij op de training met coach Roberto Mancini en spits Mauro Icardi, bij The Saints raakte hij slaags met speler José Fonte. Toen al was zijn carrière in verval geraakt. Hij maakte in het begin nochtans indruk bij Espanyol Barcelona en AS Roma en voetbalde veertien caps voor Italië bijeen.

Osvaldo in Dancing with the Stars. Foto: LAPRESSE

Na zijn afscheid in 2016 werkte hij aan een tweede leven in de muziekscène. Hij deed mee aan de Italiaanse versie van Dancing with the Stars en was hij zanger van de rockband Barrio Viejo. Maar plots heeft hij het licht gezien en wil hij opnieuw aan een tweede voetbalcarrière denken. We zijn benieuwd.