Na controverse rond zijn rugnummer praat Wayne Rooney nu zelf over gokverslaving: “Opeens verdien je een pak geld en ga je gokken uit verveling”

Wayne Rooney (34) is terug op de Engelse velden. Voor zijn prestatie bij zijn debuut bij Derby County kreeg de spits (terecht) veel lof, de keuze voor zijn rugnummer 32 bij The Rams kon op minder bijval rekenen. Persoonlijke sponsor en gokkantoor 32Red was tijdens zijn eerste match wel heel prominent aanwezig op zijn wedstrijdshirt.

Het is de bedoeling dat Rooney ook naast het veld ervaring opdoet in het komende anderhalf jaar in de Engelse tweede klasse. Onder de vleugels van Philip Cocu wordt hij klaargestoomd als assistent-trainer. Hij blijft wel meetrainen en matchen spelen. In augustus werd al bekend dat de Engelse topscoorder aller tijden bij Derby County het opvallende rugnummer ‘32’ zou dragen. Geen toeval, aangezien de shirtsponsor van The Rams gokbedrijf 32Red is en Rooney een van dé uithangborden van 32Red is. Het online gokkantoor zou ook een deel van het loon van Rooney betalen volgens de Britse pers. Kapitein Rooney loopt nu met 32 op de borst en op de rug rond. Een ondubbelzinnige marketingstunt dus.

Nigel Adams, de Britse minister van sport, riep Derby County al eerder op het matje. “Het shirt met nummer 32 van Derby doet de wenkbrauwen fronsen. Ik hoop dat de club eens nadenkt over de impact van gokken op de samenleving, in het bijzonder op jonge mensen en kwetsbare personen. Er bestaat zoiets als verantwoordelijkheid,” was de oproep van Adams bij The Guardian. 32Red is zich van geen kwaad bewust en reageerde dat het “volledig conform de FA regels handelt.”

Wayne Rooney en zijn nummer ‘32’: hinken op twee gedachten Foto: Photo News

Wayne Rooney figureert nu zelf in een filmpje van 32Red bij de start van de ‘Stay in control’-campagne. Met zijn ondubbelzinnige rugnummer wil de ex-speler van Everton en ManU naar eigen zeggen de problematiek van gokverslavingen aan de kaak stellen. In het filmpje praat hij dan ook openhartig met ex-voetballer Scott Davies over zijn slechte ervaringen met gokken.

“Ik was jong en verdiende opeens een pak geld. Als je dan met Manchester United op hotel gaat of met de Engelse nationale ploeg 7 tot 10 dagen op afzondering zit, dan geraak je snel verveeld. Gokken was dus een manier om de tijd te doden. Het begint onschuldig, maar na een tijdje probeerde ik mijn verloren geld te recupereren door steeds hogere sommen in te zetten. Een gevaarlijke situatie.”

“Het is belangrijk dat jonge voetballers beseffen welke verantwoordelijkheid bij zoveel geld komt kijken. Oudere spelers moeten hen dan ook helpen om het juiste pad te kiezen op het vlak van geld en gokgedrag. Ken jezelf, ken je limieten en gok verantwoord”, geeft de spits nog mee.