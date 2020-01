Gentse imam mag toch richting VS vliegen: “Ze hebben zich uitgebreid verontschuldigd”

Gent - “Ze hebben zich uitgebreid verontschuldigd voor dit incident. Ik ben meteen van het systeem afgehaald en kan opnieuw vrij rond bewegen”, zegt de bekende Gentse imam Khalid Benhaddou op sociale media. Benhaddou wou woensdag vanuit Brussel naar Mexico vliegen. Aan de incheckbalie in Zaventem kreeg hij te horen dat zijn vertrek werd geweigerd door de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Hij mocht niet over de Verenigde Staten vliegen.

“Voor mij is het incident gesloten”, zegt Benhaddou, hoofdimam van de El Fath moskee in Gent en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams. op sociale media. “Er hebben verschillende politici aangedrongen bij de Amerikaanse ambassade om hier klaarheid over te scheppen. Ik heb vandaag contact gehad met de ambassade. Ze hebben zich uitgebreid verontschuldigd voor dit incident. Ik ben meteen van het systeem afgehaald.”

Twijfel

De Gentse imam had een reis geboekt naar Mexico, maar zijn vertrek werd geweigerd aan de incheckbalie. “Omdat ik over Amerikaans grondgebied zou vliegen. De reden daarvoor werd niet meegedeeld”, zegt Benhaddou. “Dit incident deed me heel even twijfelen of ons maatschappelijk werk nog enig nut heeft, maar de massale steun die ik heb mogen ervaren bewijst dat er veel mensen zijn van goede wil.” Benhaddou is expert in maatschappelijke vraagstukken rond de plaats van de islam in de maatschappij. Hij werd voor zijn werk al meermaals gelauwerd. In 2017 ontving hij de prijs van de mensenrechten, in 2018 kreeg hij van de Vlaamse regering het ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. Koning Filip toonde meermaals belangstelling voor zijn werk rond de preventie van radicalisering. Verschillende politieke partijen vragen hem regelmatig om advies.

Nodige stappen

Wel hoopt Benhaddoui dat er toch iets moet veranderen aan het huidige systeem, “Mensen kunnen wereldwijd geblacklist worden met alle drastische gevolgen van dien. Ik heb afgelopen twee dagen heel wat berichten en mails gekregen van mensen die zonder motivatie vaker geweigerd worden. Ik roep de politiek op om hier de nodige stappen in te ondernemen.”