De Warmste Week van Studio Brussel heeft ook een (vuile) keerzijde

Kortrijk -

Kortrijk was van 18 tot 24 december 2019 even de warmste stad van het land. Studio Brussel palmde er het Nelson Mandelaplein in voor De Warmste Week. Afspraak was dat Kortrijk Weide er tegen 2020 weer piekfijn bij zou liggen. Dat gebeurde echter pas vrijdag. Op de site lag nog heel wat afval. Mooimakers en Nette Stad deden wat ze konden.