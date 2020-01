Wild luipaard zaait paniek in dorpje en verwondt minstens zeven inwoners

In een Indiaas dorpje brak op oudejaarsdag paniek uit toen een luipaard een huis was binnengedrongen en zich daar verborgen hield. De bewoners van het pand konden het roofdier nog snel opsluiten, maar toen de autoriteiten de wilde kat wilden vangen, liep het mis. Het luipaard slaagde erin te ontsnappen via daken en verwondde minstens zeven inwoners, alvorens het de jungle bereikte. Er wordt nog steeds gezocht naar het dier.