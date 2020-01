Foto van half gesmeerde boterham in rusthuis gaat viraal: “Onze medewerkster is er het hart van in”

Kortrijk - “Wat een schande is dit.” Dat schreef Niko V. bij een foto van een boterham die zijn oma had gekregen in het Kortrijkse rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozef. De boterham was half besmeerd met boter en dan nog een beetje gehakt erop. Met de nadruk op een beetje. De foto ging in geen tijd rond op sociale media, ondertussen heeft de directie van Sint-Jozef haar excuses aangeboden.

De foto, genomen in het rust- en verzorgingstehuis in de Condédreef in Kortrijk, werd in geen tijd honderden keren bekeken, gedeeld en becommentarieerd. “Ik heb het bericht op sociale media gezet en mijn oma wist dat ik dat zou doen”, vertelt Niko V. “Ze had de boterham speciaal opzij gelegd om die te tonen als er iemand kwam.”

Maar er kwamen zelfs zo veel reacties dat Niko het beeld weer van zijn account haalde. “Ik ken de dame die hem gesmeerd heeft”, getuigt hij. “Het is een van de liefste vrouwen die er werkt. Jammer dat het haar overkomt. Maar toch zal ik het opnieuw doen, als het nog eens gebeurt. Het is trouwens al niet de eerste keer...”

“Met de neus op de feiten gedrukt”

Niet alleen de familie V. is geschrokken van de vele reacties op de foto, ook de directie van Sint-Jozef is dat. “Dit is een heel spijtige zaak”, zegt directeur Chris Vermael. “We verontschuldigen ons bij de bewoonster en de familie. Ik kan je zeggen dat de dame die de boterham smeerde, echt een toegewijde medewerkster is. Het gaat ook maar om een van de vier boterhammen die de bewoonster kreeg. Het is een menselijke fout, waarvoor we ons verontschuldigen. We worden nu met de neus op de feiten gedrukt, terwijl we er tijdens de feestdagen echt alles aan gedaan hebben om iedereen een fijne maaltijd te bezorgen.”

Volgens Vermael is de bewoonster een vrouw “die zelden klaagt”. “Als iets niet in orde is, mag ze dat doen. Maar dit is opgeklopt en motiveert onze mensen allerminst. Onze medewerkster is er het hart van in. We gaan er alles aan doen om dit in de toekomst te vermijden.”

Ook OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A) heeft al gereageerd op het incident. “In Sint-Jozef is geen gebrek aan personeel, zoals wordt gesuggereerd. We zitten vijftien procent boven de norm.”