Nederlandse bedrijven die bombrief ontvingen, krijgen nu ook waarschuwingsbrief

Alle Nederlandse bedrijven die de afgelopen dagen een bombrief hebben gekregen, hebben daarna ook een waarschuwingsbrief ontvangen. Dat meldt de Nederlandse politie. Wat er in deze tweede brief staat, houdt de politie geheim, omdat de inhoud het onderzoek zou kunnen schaden.

Een bedrijf in Maastricht heeft donderdag een waarschuwingsbrief binnengekregen. Vrijdag kreeg een ander bedrijf in de Limburgse stad zo’n brief.

In de verbrande enveloppen die eerder bij het Centraal Invorderings Bureau (CIB) in Rotterdam zijn binnengekomen, zaten geen explosieven, aldus de politie. Of hier eerder explosieven in hebben gezeten, is nog niet bekend. Deze brieven waren bedoeld voor de bedrijven in Maastricht.

De afgelopen dagen doken er bij diverse bedrijven in Nederland bombrieven op. Die leken afkomstig van het CIB uit Rotterdam, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het incassobureau hier niets mee te maken heeft.