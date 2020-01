Meer dan 100 miljard berichten verstuurd via Whatsapp op oudejaarsavond

Op oudejaarsavond zijn via Whatsapp wereldwijd meer dan 100 miljard berichtjes verstuurd. Het gaat volgens de berichtendienst die in handen is van Facebook om een absoluut dagrecord in zijn tienjarige geschiedenis, zo berichten Angelsaksische media vrijdag.

Het recordaantal van meer dan 100 miljard berichten spreekt tot de verbeelding, want het is meer dan dertien keer de totale wereldbevolking, merkt The Sun op.

Volgens Whatsapp bevatten meer dan 12 miljard berichten op oudejaar een foto. Meer details over de inhoud van de verstuurde berichten heeft het bedrijf niet, maar algemeen kan aangenomen worden dat de meeste bedoeld waren om iemand gelukkig nieuwjaar te wensen.

Whatsapp telt naar eigen zeggen 1,5 miljard actieve gebruikers en is daarmee één van de meest populaire berichtendiensten ter wereld. Het is bijna overal beschikbaar, behalve in China.