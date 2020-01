Vrouw ervan overtuigd dat haar poes op Melania Trump lijkt: “Ze is waarschijnlijk haar moeder”

Een Canadese vrouw deed haar stiefdochter in de slappe lach schieten door er plots uit te flappen dat haar poes “op Melania Trump lijkt”. Ze probeert het te bewijzen door foto’s van de Amerikaanse First Lady naast Sophie de Kat te houden, opnieuw tot grote hilariteit van de jonge vrouw. “Het was de eerste keer dat ik ze dat hoorde zeggen”, aldus Cordelia Richards (25). “Maar blijkbaar zegt ze het al maanden.”