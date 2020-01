Pocognoli rept in afscheidsbericht met geen woord over Preud’homme: “Geconfronteerd geweest met het ergste van het voetbal”

Vaarwel ‘mijn’ Standard. Dat was in een notendop de boodschap van Sébastien Pocognoli vrijdag op Instagram. Het contract van de gewezen kapitein van de Rouches werd donderdag ontbonden en dus nam hij afscheid van de Luikse club. Michel Preud’homme kreeg in tegenstelling tot Ricardo Sa Pinto geen afscheidswoordje.

De 32-jarige Pocognoli was in Luik tussen zijn dertiende en vijftiende actief als jeugdspeler en keerde er na avonturen in Duitsland en Engeland terug in 2017. Zijn start was voorspoedig, maar vorig seizoen verloor hij zijn basisplaats en kwam hij na een heupoperatie helemaal niet meer in het plan van trainer Michel Preud’homme voor.

De linksachter schermt volgens het Waalse Sudpresse met interesse van Lommel, een andere club uit 1B en een ploeg uit de Nederlandse eredivisie. Nu hij een vrije speler is, kan hij eerstdaags tekenen voor een nieuwe club.

“Beste Standard, beste supporters, want uiteindelijk zijn jullie Standard en de ijver die jullie elk seizoen in deze club steekt, goed of slecht. Het was deels die vurigheid die me niet één maar twee keer deed terugkomen. Ik heb nooit gelogen over de liefde die ik had voor jullie club, die ik al heel lang ONZE club noem. Vandaag sla ik een pagina om of liever een heel hoofdstuk. Ik heb de keuze gemaakt om bijna drie jaar geleden terug te komen. Buiten de club weten weinigen hoeveel ik heb geïnvesteerd in Standard tijdens een moeilijke periode. Op het veld telde ik nooit mijn inspanningen, ondanks de pijn van een langdurige blessure. Ik had de wens om daarna zo snel mogelijk terug te komen en opnieuws ging ik er vol voor. Ik raakte snel weer in vorm, maar er waren al enkele beslissingen genomen. De laatste maanden werd ik geconfronteerd met het ergste van de voetbalwereld. Ik probeerde door te gaan… Voor jullie, voor mijn familie, voor mijn zoon die ik het Standard-virus heb doorgegeven. Op 31 december 2019 was het tijd om een ??einde te maken aan deze situatie. Omdat elk einde een nieuw begin is en dat is wat ik wil voor 2020.

Ik wil mijn ploegmaats bedanken, die ik het beste toewens. Ik wil Ricardo Sa Pinto bedanken voor zijn vertrouwen in mij als kapitein, en ook alle supporters die ik het beste toewens voor 2020.