Aan de pomp en op de beurs: zo zullen wij de Amerikaanse aanval op Iraanse generaal voelen

Met een raketaanval op de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben de Verenigde Staten de belangrijkste Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood. De Iraanse hoogste leider ayatollah Ali Khamenei heeft al laten weten dat er wraakacties zullen volgen. Wat betekent dit voor ons?

Gaan we dit voelen aan de pomp?

Daarover lijkt geen twijfel mogelijk. Meteen na de Amerikaanse aanval steeg de prijs van ruwe olie met ruim 4 procent tot bijna 70 dollar (63 euro) per vat. “Grote geopolitieke risico’s hebben hun invloed op de prijszetting van olie”, zegt professor internationale relaties David Criekemans (Universiteit Antwerpen). De droneaanval in september op Saudische olie-installaties had ook al de olieprijs opgedreven. De prijzen aan onze tankstations zijn al een maand aan het stijgen, en die stijging zal zich dus nog doorzetten.

Hoe reageert de beurs?

De fel toegenomen spanningen hebben de groei die de aandelenmarkten de afgelopen dagen optekenden doen stokken. De Amerikaanse en Europese aandelenmarkten noteerden gisteren bijna 1 procent lager dan donderdag en de beurs van Brussel verloor 0,6 procent. De waarde van goud, een veilige haven voor beleggers in tumultueuze tijden, maakte een sprong van 1,5 procent naar 1,551 dollar per ounce, het hoogste bedrag van de voorbije vier maanden.

Dreigt een nieuwe vluchtelingencrisis?

Veel hangt af van waar en hoe Iran zal reageren. Als Irak verscheurd raakt in een Koerdisch, soennitisch en een pro-Iraans sjiitisch deel, dan behoort een nieuwe vluchtelingencrisis zeker tot de mogelijkheden. Eerder deze week, voor de dood van Soleimani, vertelde de Turkse president Erdogan dat 200.000 tot 250.000 Syrische vluchtelingen onderweg zijn naar Turkije. De Syriërs ontvluchten Idlib, het laatste rebellenbolwerk, waar zo’n 3 miljoen mensen wonen. Met hulp van Iran en Rusland proberen regeringstroepen van Assad het gebied te heroveren.

