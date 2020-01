Met zijn 27 jaar is Birger de jongste priester van Vlaanderen: “Ik weet wat u gaat vragen, het celibaat...”

Brugge -

Na een aantal magere jaren met nul of maar één nieuwe priester beleeft het bisdom Brugge in 2020 een topjaar met maar liefst vier nieuwe priesterwijdingen. Nu zondag mag Birger Dassonneville uit Heule de spits afbijten. Hij wordt met zijn 27 jaar meteen ook de jongste priester op dit moment in Vlaanderen.