Franse spits overlijdt op amper 23-jarige leeftijd na ongeluk

RIP Nathael Julan. De spits van de Franse tweedeklasser Guingamp, tweevoudig bekerwinnaar, liet vrijdagnamiddag het leven bij een auto-ongeluk.

De Fransman van 23 jaar was van de training onderweg naar huis toen het ongeval zich voordeed.”En Avant Guingamp is in rouw”, tweette de Franse ex-club van Nill De Pauw. “Op deze tragische dag zullen al onze clubleden samenkomen om hun deelneming te betuigen aan de familie van Nathael.”

L’En Avant Guingamp est en deuil.

Le club a eu l’immense douleur d’apprendre cet après-midi, le décès accidentel de son joueur Nathael Julan.

En ce jour tragique, tous les membres du club s’associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathael. pic.twitter.com/BTZmciC9Gd — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 3, 2020

Nathael Julan was een jeugdproduct van de Franse club Le Havre, waarvoor hij negen keer scoorde in 42 optredens in de Ligue 2. Guingamp nam hem in de winter van 2018 over en verhuurde de spits aan Valenciennes. Sinds afgelopen zomer speelde Julan weer voor Guingamp, waar hij tot twee optredens kwam dit seizoen.