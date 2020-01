Ryanair vervoerde meer dan 150 miljoen passagiers in 2019

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft vorig jaar 152,4 miljoen passagiers vervoerd. Dat waren er 9 procent meer dan in 2018, zo deelde Ryanair vrijdag mee. Dat moet voldoende zijn om de titel van grootste luchtvaartgroep van Europa inzake passagiers te kunnen claimen.

De cijfers staan in een kort persbericht over de passagiersaantallen in december. Ook die tonen een toename met 9 procent, goed voor 11,2 miljoen reizigers. De bezettingsgraad over het volledige jaar bedroeg volgens Ryanair 96 procent.

Het lijkt er zo op dat Ryanair op weg is om de titel van grootste luchtvaartgroep van Europa inzake passagiers af te pakken van de Duitse groep Lufthansa, waartoe ook Brussels Airlines behoort. Die vervoerde in 2018 nog net iets meer passagiers dan Ryanair, maar van januari tot en met november stond er maar een groei van 2,5 procent in de tabellen. Dat percentage is onvoldoende om de Ieren voor te blijven. Lufthansa komt eind volgende week met de passagierscijfers voor het volledige jaar 2019.

Boeing 737 MAX

Het jaar 2020 wordt wel moeilijker voor Ryanair. De groei zal immers getemperd worden door de problemen met de Boeing 737 MAX, die al maanden wereldwijd aan de grond staat en waarvan Ryanair er tientallen heeft besteld. De lowcostmaatschappij schroefde de passagiersprognoses daardoor al enkele keren terug. Nu is er sprake van 156 miljoen passagiers in het boekjaar 2020-2021 (dat loopt tot eind maart 2021).

En Ryanair liet vrijdag weten nog wat pessimistischer te zijn geworden over de leverdatum van de bestelde 737 MAX-toestellen. Eigenlijk had Ryanair er tot de zomer 58 moeten ontvangen. Nu worden dat er richting oktober misschien slechts vijf, liet Ryanair-topman Michael O’Leary weten in een interview met het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche.