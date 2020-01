Uiterst zeldzaam leeuwengezin voor het eerst op pad

Extreem zeldzaam en extreem schattig. Dat is kort samengevat de nieuwste aanwinst van de dierentuin van de Duitse stad Maagdenburg.

De voorbije dagen lieten ze daar voor het eerst de drie witte welpjes zien die er eind november werden geboren. Het is intussen de vierde keer dat er witte leeuwen geboren worden in deze zoo. En dat is goed nieuws voor de soort. In in het wild komt de witte leeuw alleen nog voor in enkele natuurreservaten in Zuid-Afrika.

