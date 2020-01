Marcel en Dylan Mbayo, zo vader zo zoon: “Voetbal is als een vrouw: je moet er alles voor geven”

Ploegfoto’s van de nationale ploeg van Congo, Gençlerbirligi en Lokeren langs de trap, trofeeën van vader en zoon op de schoorsteenmantel en een woonkamer die ruimte ademt. “Dit is het veld waar Daan en Dylan voetballen. De deur daar is de goal. Ze trappen alles kapot”, zegt vader Marcel lachend. Daan is Dylans jongere broer, tijdens het interview jonglerend met een bal. Hij speelt bij de U10 van Sporting Lokeren. “Technisch is hij beter dan zijn broer, maar hij durft de duels nog niet aan.” Dylan knikt, zoals hij heel het gesprek zal doen. Als vader spreekt, luistert de zoon.

Vorig jaar in maart explodeerde de gsm van Dylan. “En ik wist niet eens waarom ik gefeliciteerd werd. Tot bleek dat Glen De Boeck me in de A-kern van Lokeren had geselecteerd. Ik was in shock”, grijnst ...