Dit veroorzaakt de “chemische” geur in Antwerpen en omgeving

Antwerpen -

In Antwerpen en omgeving hebben de brandweer en andere hulpdiensten vrijdag heel wat oproepen gekregen voor een vreemde, chemische geur. Volgens de stad Antwerpen is er geen reden tot paniek en hebben metingen door de brandweer uitgewezen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het probleem zou ontstaan zijn bij een olieverwerkend bedrijf in de haven en al enkele dagen aanslepen.