Nog geen datum voor start van impeachment-proces tegen Trump in Senaat

De Republikeinen en Democraten in de Amerikaanse Senaat hebben nog altijd geen akkoord gevonden over wanneer het proces over de afzetting van president Donald Trump van start moet gaan. Als er geen vooruitgang wordt geboekt, dan zet de Senaat zijn “lopende activiteiten” verder, zei Republikeins fractieleider Mitch McConnell vrijdag in de Senaat.

Op 18 december werd Donald Trump de derde president ooit die door het Huis van Afgevaardigden, gedomineerd door de Democraten, in beschuldiging werd gesteld. Het proces wordt nu verdergezet in de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn. Verwacht wordt dan ook dat hij daar vrijgesproken zal worden.

De Democraten stelden twee impeachmentartikels tegen Trump op, waarin hij wordt beschuldigd van machtsmisbruik en het hinderen van het goede verloop van de procedures in het Congres. Sinds de stemming in het Huis weigeren de Democraten echter de artikels te bezorgen aan de Senaat zolang binnen de Senaat geen “correct” kader heeft geformuleerd om dit proces te houden. “Hun beurt is over, ze hebben genoeg kwaad gedaan”, aldus McConnell, een vertrouweling van Trump, over de Democraten. Zij toonden zich verontwaardigd omdat McConnell had aangegeven “in totaal overleg” met het Witte Huis te zullen werken om te beslissen binnen welk kader het proces gehouden wordt.

De impeachmentprocedure tegen Trump startte in september nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen Democratische vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachmentprocedure. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen.