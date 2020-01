“Napoli toont interesse voor Jan Vertonghen”

Jan Vertonghen is na dit seizoen einde contract bij Tottenham en volgens Sky Sports wil Napoli de verdediger aantrekken.

Acht seizoenen speelt Jan Vertonghen al bij Tottenham Hotspur. De 32-jarige verdediger is na dit seizoen einde contract. Een langer verblijf is een mogelijkheid, dat wil ook coach Jose Mourinho. Maar in tegenstelling tot die andere Rode Duivel, Toby Alderweireld (die voor drie jaar bijtekende), bereikte hij nog geen akkoord met de Londense club.

Dus liggen clubs op de loer. Een daarvan is volgens Sky Sports het Italiaanse Napoli. De club van Dries Mertens, zelf einde contract, ziet Vertonghen als de ideale vervanger voor Kalidou Koulibaly. De ex-speler van RC Genk zou na dit seizoen vertrekken.