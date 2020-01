Anderlecht trekt zonder Landry Dimata op stage naar Spanje

Landry Dimata raakt maar niet verlost van het kraakbeenprobleem in zijn knie. Hij speelde in 2019 alles samen welgeteld 71 minuten. Foto: Photo News

De vakantie is voorbij, tijd voor de winterstages. Onze eersteklassers zoeken warmere oorden op – alleen KV Kortrijk blijft thuis – om zich in ideale omstandigheden voor te bereiden. Een domper echter voor Anderlecht: zorgenkind Landry Dimata moet thuis blijven revalideren.

Anderlecht vertrekt zondagmiddag naar het Spaanse San Pedro del Pinatar in de provincie Murcia. Het zal er een week lang, zoals vele clubs – ook STVV en Waasland-Beveren – trainen in de Pinatar Arena. De definitieve selectie voor het oefenkamp is nog niet vrijgegeven, maar Dimata zullen we er dus niet aantreffen. Hij is alvast een grote afwezige bij RSCA.

Anderlecht heeft nochtans de bedoeling om enkele spelers mee te nemen die volop aan hun terugkeer werken. Het gaat dan om Anthony Vanden Borre, Zakaria Bakkali en Samir Nasri. Maar dus niet Dimata, wiens comeback met ups en downs verloopt. De 22-jarige spits speelde in 2019 amper 71 minuten: in februari deed hij 7 minuten mee tegen Standard en 64 minuten tegen Zulte Waregem. Hij is op de sukkel met het kraakbeen in zijn knie en liet zich daarom in mei opereren. Daarna herstelde hij in Frankrijk, maar ondertussen keerde de Congolese Belg wel terug naar Anderlecht.

Bakkali zal in Spanje verder aan zijn comeback werken. Foto: Photo News

Begin december verkondigde sportief directeur Michaël Verschueren nog vol goeie moed dat Dimata daags nadien de groepstrainingen zou hervatten. Maar hij stond nog niet veel op het oefenveld en vaak revalideert hij ook bij kinesist Lieven Maesschalck. Zolang hij niet voluit gaat, kan hij niet opnieuw voetballen. Eerder stelden zijn entourage en de club dat hij in 2019 nog zou spelen, maar dat wordt alsmaar uitgesteld. Dimata ligt nog tot 2022 onder contract en paars-wit betaalde 5 miljoen voor hem, maar wanneer zien we hem terug? Niemand durft het echt te voorspellen.

Sowah naar Eupen?

Naast Dimata ontbreken ook Adzic en Makarenko al zeker op stage. Logisch, want Anderlecht zal uiteraard ook zijn kern verder proberen af te slanken. Zo wordt er ook gewerkt aan het vertrek van Trebel (Al Shabab), Musona (Sundowns), Chipciu (Gaziantep) en Thelin (Kopenhagen). En ook voor Emmanuel Sowah (21) wacht een transfer. De Ghanese rechtsback kan naar Eupen. Sowah stond bij Anderlecht geboekstaafd als een groot talent, maar kwam door blessures nooit aan de bak. Nu is hij wel fit.

In Italië werd Elias Cobbaut overigens gelinkt aan Atalanta. De nummer vijf uit de Serie A volgde hem en toonde ook in de zomer al interesse, maar de verdediger is geen prioriteit. Van een bod is geen sprake. De verhuurde Abazaj zou na vier goals en zes assists terugkeren van het Albanese Kükesi om verkocht te worden.