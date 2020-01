Antwerp zonder Opare en Quirynen naar Spanje, wachten op Ava Dongo

Zondagmiddag 12.25 uur vliegen spelers en staf van Antwerp richting het Spaanse Alicante, voor hun stage in het nabijgelegen Algorfa. Ze verblijven er een week lang in het La Finca Golf & Spa Resort. Onder meer Opare en Quirynen zullen er niet bij zijn.

Zondagavond is er mogelijk al een eerste lichte looptraining, maar maandag begint de stage écht. Van maandag tot donderdag zijn er elke dag twee trainingen voorzien, om 10 uur en om 18 uur. Vrijdag en zaterdag is er ook training voorzien om 10 uur, maar wordt er om 15.30 uur geoefend tegen respectievelijk FC Lugano en een lokale selectie. Antwerp laat wel enkele spelers thuis. Dat geldt zoals voorzien voor Pius (knie), Borges (voet) en Lathouwers (knie), die nog moeten revalideren, maar dat geldt ook voor Opare en Quirynen.

De Ghanese rechtsback is op de goeie weg na zijn knieblessure en bijna klaar voor de strijd, maar zou toch nog niet alle groepstrainingen kunnen meedoen. En de Belgische rechtsback is zo goed als hersteld van ziekte, maar krijgt nog een aangepast programma om helemaal 100 procent te worden. Achter Miyoshi staat nog een vraagteken, hij wordt dit weekend na zijn terugkeer uit Japan nog geëvalueerd. Hij miste de laatste wedstrijden door een enkelblessure. Haroun is er zoals aangekondigd wél bij, hij kan trainen met een brace om zijn arm. De enige jonkie van dienst is Ruben Geeraerts (18).

Ava Dongo?

Of er nog een nieuwkomer aansluit, valt nog te bezien. Antwerp verwacht de Congolese centrale verdediger Moustapha Ava Dongo (23) op de Bosuil voor medische tests, maar hoewel hij absoluut de stap wil zetten, reisde hij nog niet af. Zijn huidige club AS Vita liet hem namelijk weten dat het hem pas ná het seizoen wil laten gaan, en dat hij in volle voorbereiding op de volgende Champions League-matchen ook niet zomaar naar België kan afzakken. Antwerp onderhandelt voor de transfer echter met een andere club, Jeunesse Sportive de Kinshasa, waar Ava Dongo blijkbaar eigendom van is, en gaat ervan uit dat een overgang ook in januari nog mogelijk is.